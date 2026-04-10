Πανεπιστήμιο Πατρών: Πότε παραδίδεται το νέο φοιτητικό εστιατόριο- Ολοκληρώνεται τον Μάιο η ανακαίνιση 102 δωματίων

Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ανακαινίσεις φοιτητικών δωματίων, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα. Σε αυτό το πλέγμα κινούνται τα υπό εξέλιξη ή δρομολογημένα έργα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο thebest , σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακαίνιση δύο κτιρίων φοιτητικής εστίας, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, με το ένα, χωρητικότητας 102 δωματίων να παραδίδεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, στις αρχές Μαΐου. Επίσης έχουν παραδοθεί ήδη 40 στο Μεσολόγγι.

Ενεργειακή αναβάθμιση

Σύντομα, μέσα στον Μάιο αναμένεται η δημοπράτηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης αναβάθμισης του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου ύψους 4 εκ. ευρώ καθώς και μια παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο του Συνεδριακού από το πράσινο ταμείο ύψους 500.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα , σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Φοιτητικό εστιατόριο

Ως προς το νέο εστιατόριο κτίριο του εστιατορίου- μαγειρείου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου «έχουν ολοκληρωθεί οι θεμελιώσεις και σε λίγο ξεκινά η κατασκευή του φέροντος οργανισμού. Ο προγραμματισμός είναι να παραδοθεί πριν το καλοκαίρι του 2027» εξηγεί ο κ Μπούρας και προσθέτει ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 700 άτομα, θα είναι πλήρως εξοπλισμένο. «Την προηγούμενη μέρα θα κλείσει το παλιό και την επόμενη χωρίς καμία μετακόμιση θα ανοίξει το καινούργιο».

Παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Ένας άλλος άξονας παρεμβάσεων αφορά στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα, Ρίο Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

«Θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο η φυσική προσβασιμότητα που αφορά εργασίες για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτίρια. Προβλέπονται ράμπες, ασανσέρ και wc».

Από πού προέρχονται οι πόροι

Οι πόροι για τις παρεμβάσεις προέρχονται από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και του Υπουργείου Παιδείας καθώς και από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου και της Περιφέρειας.

«Από ιδίους πόρους γίνονται παρεμβάσεις σε διάφορα πράγματα, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ανακαινίζεται το πάρκο της Ειρήνης, ενώ εκτελούνται εργασίες σε όλες τις πανεπιστημιουπόλεις. Παραδείγματος χάριν αλλάζουμε παγκάκια και φτιάχνουμε κιόσκια, ώστε να μπορούν οι φοιτητές, οι φοιτήτριες αλλά και οι περιπατητές να τα αξιοποιούν, αλλάζουμε κλιματιστικές μονάδες σε αμφιθέατρα και εργαστήρια, γίνονται αρκετά έργα» δηλώνει ο Πρύτανης.

Τι προβλέπει ο περαιτέρω σχεδιασμός

«Έχουμε κάνει σχεδιασμό και έχουμε καταθέσει προτάσεις για άλλα 400 δωμάτια ανακαίνιση και μετά να πάμε και στο Κουκούλι και εν συνεχεία να δούμε και την πρώην κλινική Συκιώτη, ο οποίος είναι ένας χώρος φιλοξενίας για ξένους φοιτητές. Έχουμε έτοιμες μελέτες και περιμένουμε επίσης και την ενεργειακή αναβάθμιση των Κτιρίων Α και Β».