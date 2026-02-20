Πάτρα: Καρναβαλικός «πυρετός»! Γέμισαν πλατείες και πεζόδρομοι- ΦΩΤΟ

Το αδιαχώρητο επικρατεί στο κέντρο της Πάτρας, με χιλιάδες επισκέπτες να έχουν κατακλύσει την πόλη για την έναρξη του τριημέρου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους είναι αυξημένη, ενώ ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και καφέ λειτουργούν σε εντατικούς ρυθμούς για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο όγκο επισκεπτών που καταφθάνουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα από διάφορες περιοχές της χώρας. Η προσέλευση μεγαλώνει όσο περνά η ώρα, με την πόλη να αποκτά έντονο καρναβαλικό παλμό.

Η πλατεία Γεωργίου αποτελεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να απολαύσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οι πεζόδρομοι του κέντρου είναι γεμάτοι παρέες κάθε ηλικίας, με μουσικές και χορό.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, καθώς το ενδιαφέρον αναμένεται να παραμείνει έντονο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.