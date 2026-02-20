Πάτρα: Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενο 44χρονο ψαρά στις εκβολές του Γλαύκου- Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες του thebest

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα. Κατά τη διάρκεια, φέρεται να προέκυψε εμπλοκή στον εξοπλισμό του και, στην προσπάθειά του να την αποκαταστήσει, εισήλθε στο νερό προκειμένου να τον απελευθερώσει. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτή συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές, με τις δυνάμεις να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης.