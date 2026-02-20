Κλειτορία: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Το ένα ανετράπη

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε στον δρόμο Κλειτορίας προς Πατρών-Τριπόλεως, στο ύψος της Κερασιάς.
Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα και ένα φορτηγάκι. Στα οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί, οι οποίοι ευτυχώς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Το ένα όχημα ανετράπη, ενώ τα άλλα δύο συγκρούστηκαν μετωπικά, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, όπως γράφει το kalavrytanews.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων με 5 άνδρες που συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό και στην παροχή βοήθειας στους οδηγούς. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ περιπολικό του Α.Τ. Κλειτορίας ρύθμισε την κυκλοφορία και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Βρετανία: Μετά τη σύλληψη του Άντριου, πιέσεις για έξοδό του από τη γραμμή διαδοχής
Meteo: Αυξημένη υγρασία σε όλη σχεδόν τη χώρα λόγω των βροχών - Η περιοχή που επιμένει στη ξηρασία
Τέμπη: Ανακαλούνται οι εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr