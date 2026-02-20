Κλειτορία: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Το ένα ανετράπη

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε στον δρόμο Κλειτορίας προς Πατρών-Τριπόλεως, στο ύψος της Κερασιάς.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα και ένα φορτηγάκι. Στα οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί, οι οποίοι ευτυχώς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Το ένα όχημα ανετράπη, ενώ τα άλλα δύο συγκρούστηκαν μετωπικά, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, όπως γράφει το kalavrytanews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων με 5 άνδρες που συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό και στην παροχή βοήθειας στους οδηγούς. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ περιπολικό του Α.Τ. Κλειτορίας ρύθμισε την κυκλοφορία και διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.