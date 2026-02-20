Πάτρα: Ξεκινούν οι κατανυκτικοί Εσπερινοί της Σαρακοστής

Το πρόγραμμα του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου κατὰ την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2026 ανακοινώθηκε και ξεκινά την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου: (Κυριακή της Τυρινής) στις 7 π.μ. με την τέλεση της Θείας Λειτουργία στο Νέο Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου.

Ακολούθως στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 22-2 στο ναό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου θα τελεστεί ο Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. για τους Α’ Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο, θα βρίσκεται & θα προεξάρχει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, Πατρών.

Ολόκληρο το πρόγραμμα στο σάιτ της Μητροπόλεως Πατρών.

Επίσης στο σάιτ της Μητρόπολης μπορείτε να διαβάσετε & την Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιο ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου όπου αναφέρει: Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ καλούμεθα ἀπὸ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ ἀγωνισθοῦμε ἐντονώτερα, προκειμένου νὰ φθάσωμε νικηταί, ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει, στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα, νὰ ζήσωμε τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετέχοντες τῆς ἀθανάτου Τραπέζης καὶ νὰ τὸν δοξάσωμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Ἀπὸ σήμερα ἀνοίγεται ἐνώπιόν μας, τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν καὶ μᾶς περιμένει ἡ ὑψοποιὸς ταπείνωσις, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριός μας εἶπε: «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται». Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τὴν ὀνομάζει βασιλίδα τῶν ἀρετῶν καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες τὴν συνιστοῦν ὡς ὁδὸν ἀρίστην πρὸς τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν θέωση.

Καὶ ἡ νηστεία μᾶς ἀναμένει, φέρουσα κλάδους κατὰ Θεὸν εὐτυχίας καὶ προσφέρουσα τὴν ἀνθοφορία τῆς ἱερᾶς ἐγκρατείας, ἡ ὁποία καταξιώνει τὸν ἄνθρωπο, ὡς ψυχοσωματικὴν ὀντότητα.