Θλίψη στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο η Καίτη Λύχρου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στην οδό Πατησίων, στην Αθήνα, με θύμα την Καίτη Λύχρου, σύζυγο του πνευμονολόγου Γιάννη Λύχρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, ενώ κινούνταν πεζή μαζί με τον σύζυγό της επί της Πατησίων. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Γιάννης Λύχρος υπηρέτησε ως διευθυντής στην κλινική «Θώρακος» τη δεκαετία του 1990, οπότε και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα με την οικογένειά του, όπου παρέμεινε έως τη συνταξιοδότησή του. Πριν από δύο χρόνια επέστρεψε στην Αθήνα, τόπο καταγωγής του.