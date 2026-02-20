Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο κέντρο της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στο κέντρο της Πάτρας, με βασικούς οδικούς άξονες να παραμένουν κλειστοί και την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί, η οδός Κορίνθου παρουσιάζει έντονη συμφόρηση, ενώ παραμένει κλειστή από το ύψος της Γούναρη έως και την Κολοκοτρώνη, λόγω της παρέλασης των αρμάτων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην οδό Κορίνθου πριν την Γούναρη, καθώς και στην οδό Αγίου Ανδρέου, όπου σε αρκετά σημεία η διέλευση γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κλειστή παραμένει και η οδός Ερμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη φορτισμένο κυκλοφοριακό σκηνικό στο ιστορικό κέντρο της πόλης.