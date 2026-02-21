Πατρινό Καρναβάλι 2026: DJ Party, Σοκολατοπόλεμος και μεγάλη ομαδική φωτογράφιση στις σκάλες της Αγίου Νικολάου

Από τα πιο ζεστά καρναβαλικά πρωινά με τη θερμοκρασία να κλιμακώνεται ενόψει Νυχτερινής Ποδαράτης Παρέλασης είναι σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, πλημμυρίζοντας με καρναβαλικό χρώμα, γεύση και μουσική το κέντρο της Πάτρας.

Πατρινοί και επισκέπτες που αναζητούν ώρες κεφιού, χαράς και ανεμελιάς, έχουν την ευκαιρία για μια εμπειρία γιορτινή και καρναβαλική από ποικίλες δράσεις.

Από τις 11πμ έως τις 2μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ το «PRE PARADE DJ PARTY» που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της καρναβαλικής διασκέδασης.

Την ώρα που διεξάγεται ο Σοκολατοπόλεμος με την παρέλαση οχημάτων με σοκολατορίψεις στους κεντρικούς δρόμους της πόλης γλυκαίνοντας τον κόσμο, οι Djs Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Παπανδρέου (Dimi Papa) και Τάκης Λαϊνάς ξεσηκώνουν τον κόσμο με τις χορευτικές επιλογές τους προθερμαίνοντας σε ρυθμούς Ποδαράτης. Ένα μεγάλο πάρτι που έχει ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου.

Στις 2 το μεσημέρι, η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών δίνει ραντεβού με τα καρναβαλικά πληρώματα της πόλης στις σκάλες της Αγίου Νικολάου για μια μεγάλη επετειακή ομαδική φωτογράφιση, με φόντο το πανό που θα απλωθεί σε όλο το μήκος των σκαλιών, λίγες ώρες πριν από τις μεγάλες παρελάσεις.

Παράλληλα οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού θέτουν «μηχανές» και «οχήματα» σε πλήρη κίνηση σήμερα το μεσημέρι και υποδέχονται τη Μαρία Αντουανέτα και την πολυπληθή συνοδεία της με όλες τις τιμές. «Της παραδίδουν τον κλεμμένο θησαυρό του Λούβρου, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλές και υπό απόλυτη προστασία μέρος που δεν μπορεί να το βρει ούτε ο ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ...», που βρήκε τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό.