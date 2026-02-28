Back to Top
ΣΤΙΒΟΣ

/

40ό πανελλήνιο κλειστού- Εντυπωσιακοί: Σταθοπούλου, Σταυρόπουλος, Τσαχλή (ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας έσπ...

Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας έσπασε το ρεκόρ Αχαΐας

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 40ού πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου ανδρών - γυναικών στην Παιανία.

Έχουμε 71 συμμετοχές από Αχαιούς αθλητές και σήμερα Σάββατο (28/2) Γεωργία Σταθοπούλου, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και η νεαρή Αθανασία Τσαχλή.

Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης) αν και κορασίδα, ήταν 5η στα 60μ. (1η στη σειρά της) με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών Κ18 και Κ20 με 7.66. Εγινε παράλληλα η 6η όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Εντυπωσιακό πλασάρισμα και 4η θέση στα 1.500μ. από τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο του Πέλοπα (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου), ενώ στο εκτός συναγωνισμού αγώνισμα των 60μ. παγκορασίδων Κ16 είχαμε το μετάλλιο από την Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης).

Αναλυτικά τα αποτελέσματά τους:

ΑΝΔΡΕΣ

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 3.59.10.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. με 4.07.44.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07).

* 13ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα με 13.71μ.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.28.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.52.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. με 55.03.

* 72ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 60μ. με 7.390.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.67μ.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. με 58.80.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 1.00.66.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. με 7.869.

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. με 7.967.

* 49η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 60μ. με 8.04.

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

* 3η Αθανασία Τσαχλή (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.96.

* 6η Νικολίτσα Σαμικού (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.966.

 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 200μ.

Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ.

Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ.

Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ.

Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 200μ.

Αντώνης Τζιαμπίρης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 200μ.

Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ.

Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ.

Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ.

Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παίδας) στα 800μ

Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος - νέος) στα 3.000μ.

Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ.

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ.

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ.

Θεόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ.

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ.

Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ..

Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. 

Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος

Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος

Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος

Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 200μ.

Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ.

Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα) στα 200μ.

Μαρία Κυδωνιάτη (Πέλοπας) στα 200μ.

Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 200μ.

Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ.

Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ.

Μαρία - Ελένη Κεπένου (ΑΕΚ) στα 3.000μ.

Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ.

Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ.

Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ.

Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ.

Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο μήκος

Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο

ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ400μ. ΜΙΚΤΗ

Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) 

Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) 

Αντώνης Τζιαμπίρης (Ολυμπιάδα - νέος)

Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα)

Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα)

Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος)

Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος)

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος)

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος)

Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα)

Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα)

Μαρία Κυδωνιάτη (Πέλοπας)

Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα)

Τριτος από αριστερά ο Σταυρόπουλος στα 1...

Η Σταθοπούλου με τον προπονητή της Κώστα Λεβιδιώτη

Αρχισαν τα βάθρα για την Τσαχλή! / Eurokinissi

Μεγάλη επίδοση η Σταθοπούλου

Εντυπωσίασε η πρωταθλήτρια του Ατλαντα (...

