40ό πανελλήνιο κλειστού- Εντυπωσιακοί: Σταθοπούλου, Σταυρόπουλος, Τσαχλή (ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 40ού πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου ανδρών - γυναικών στην Παιανία.
Έχουμε 71 συμμετοχές από Αχαιούς αθλητές και σήμερα Σάββατο (28/2) Γεωργία Σταθοπούλου, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και η νεαρή Αθανασία Τσαχλή.
Η Γεωργία Σταθοπούλου της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης) αν και κορασίδα, ήταν 5η στα 60μ. (1η στη σειρά της) με νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών Κ18 και Κ20 με 7.66. Εγινε παράλληλα η 6η όλων των εποχών στην Ελλάδα.
Εντυπωσιακό πλασάρισμα και 4η θέση στα 1.500μ. από τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο του Πέλοπα (προπονήτρια η Ολυμπία Λυμπεράτου), ενώ στο εκτός συναγωνισμού αγώνισμα των 60μ. παγκορασίδων Κ16 είχαμε το μετάλλιο από την Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης).
Αναλυτικά τα αποτελέσματά τους:
ΑΝΔΡΕΣ
* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 3.59.10.
* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. με 4.07.44.
* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07).
* 13ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.12.34.
* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα με 13.71μ.
* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. με 4.18.08.
* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.28.
* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 50.52.
* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. με 55.03.
* 72ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 60μ. με 7.390.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707).
* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) στα 5.000μ. βάδην με 27.24.09.
* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.45.90.
* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).
* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.67μ.
* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. με 58.80.
* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 1.00.66.
* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. με 7.869.
* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. με 7.967.
* 49η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 60μ. με 8.04.
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
* 3η Αθανασία Τσαχλή (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.96.
* 6η Νικολίτσα Σαμικού (Άτλας - παγκορασίδα) στα 60μ. παγκορασίδων με 7.966.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ 2ης ΗΜΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ
Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 200μ.
Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ.
Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ.
Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ.
Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 200μ.
Αντώνης Τζιαμπίρης (Ολυμπιάδα - νέος) στα 200μ.
Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ.
Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ.
Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ.
Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας - παίδας) στα 800μ
Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος - νέος) στα 3.000μ.
Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ.
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ.
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 3.000μ.
Θεόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ.
Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ.
Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας - παίδας) στα 3.000μ..
Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ.
Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος
Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος
Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος
Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 200μ.
Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ.
Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα) στα 200μ.
Μαρία Κυδωνιάτη (Πέλοπας) στα 200μ.
Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 200μ.
Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ.
Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ.
Μαρία - Ελένη Κεπένου (ΑΕΚ) στα 3.000μ.
Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ.
Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ.
Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ.
Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ.
Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο μήκος
Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο
ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ400μ. ΜΙΚΤΗ
Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα)
Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα)
Αντώνης Τζιαμπίρης (Ολυμπιάδα - νέος)
Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα)
Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα)
Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος)
Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος)
Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος)
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος)
Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα)
Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα)
Μαρία Κυδωνιάτη (Πέλοπας)
Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα)
Τριτος από αριστερά ο Σταυρόπουλος στα 1.500 κι ακολουθούν Νικολακόπουλος και Μπιλιανός / Eurokinissi
Η Σταθοπούλου με τον προπονητή της Κώστα Λεβιδιώτη
Αρχισαν τα βάθρα για την Τσαχλή! / Eurokinissi
Μεγάλη επίδοση η Σταθοπούλου
Εντυπωσίασε η πρωταθλήτρια του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης) / Eurokinissi
