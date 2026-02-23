Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη- Παρόντες και πατρινοί διασώστες

Οι έρευνες στο Βελούχι συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να εντοπίσουν τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι σημερινές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη.

Η ηλιοφάνεια που επικρατεί στην περιοχή προσφέρει καλύτερη ορατότητα και επιτρέπει την πρόσβαση σε δύσβατα σημεία του βουνού. Τα drones της Πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτών, πραγματοποιούν σαρώσεις από αέρος στην απόκρημνη περιοχή, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος του αγνοούμενου ορειβάτη.

Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κινούνται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου. Οι ομάδες δηλώνουν αισιόδοξες, εκτιμώντας ότι «η αυξημένη ορατότητα σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα βοηθήσουν να “κάτσει” το χιόνι και να αποκαλυφθούν πιθανά σημάδια που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου και το απόγευμα της Κυριακής, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της πυκνής ομίχλης, που δεν επέτρεπαν τη συνέχιση των ερευνών με ασφάλεια.

Η αγωνία παραμένει μεγάλη, καθώς στο σημείο βρίσκονται συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του αγνοούμενου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο ορειβάτη, με πλούσια δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Επίσης, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.