Ο Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του ΝΟΠ: «Μεγάλη τιμή και ευθύνη»

Η δήλωσή του

Ο Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο του σωματείου.

Η δήλωση του Σοφοκλή Τσιμπλοστεφανάκη:

Η εκλογή μου στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Ναυτικου Ομίλου Πατρών ειναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία που έχει δώσει μεγάλες χαρές έχει αναδείξει κορυφαίους ολυμπιονίκες και πολλές βραβεύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε πιο πολύ το ΝΟΠ όλοι μας. Ευχαριστώ το ΝΟΠ για την τιμητική του πρόταση. Όλοι μαζί προχωράμε.

