Κριστιάνο Ρονάλντο: Τo Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο μου

ΦΩΤΟ REUTERS/Pedro Nunes

Ο Πορτογάλος super star θέλησε να μιλήσει για το τέλος της καριέρας του

Ο σούπερ σταρ της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2026 θα είναι «σίγουρα» το τελευταίο του.

«Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη μεγάλη διοργάνωση» δήλωσε ο Ρονάλντο στην Μπέκι Άντερσον του CNN, σε συνέντευξη που έδωσε στο Tourise Summit στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας την Τρίτη.

Όσον αφορά το πότε θα αποσυρθεί οριστικά από τον αθλητισμό, ο Ρονάλντο δήλωσε: «Απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν λέω σύντομα, εννοώ πολύ σύντομα, γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο», δήλωσε.

«Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διάφορα σενάρια σε συλλόγους και επίσης σε εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή».

