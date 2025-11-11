Η επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο Καμπ Νου πυροδότησε σενάρια επιστροφής στην Μπαρτσελόνα

Θα κάνει τη μεγάλη επιστροφή στην "Μπάρτσα" ο Αργεντινός σούπερ σταρ
Η απρόσμενη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στο Καμπ Νου προκάλεσε αναταραχή στην Μπαρτσελόνα και ενίσχυσε τα σενάρια επιστροφής του. Τι ακριβώς συνέβη, όμως, με την… αιφνιδιαστική «επιστροφή» του Αργεντινού σούπερ σταρ στο άλλοτε σπίτι του;
Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά στη Βαρκελώνη και επισκέφθηκε το νέο «Καμπ Νόου», το γήπεδο όπου έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του και καθιερώθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δημοσίευσε φωτογραφίες από τη νυχτερινή επίσκεψή του στα social media, σημειώνοντας μάλιστα ότι θέλει να επιστρέψει στο γήπεδο όχι μόνο για έναν αποχαιρετισμό.
Άμεσα οι φωτογραφίες έγιναν viral. Εξίσου γρήγορα όμως, το θέμα πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς η επίσημη Μπαρτσελόνα δεν ήταν ενήμερη για την επίσκεψη του Μέσι. Κοινώς... πιάστηκε στον ύπνο! Ο Ζοάν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της καταλανική ομάδας, εκείνη τη στιγμή πετούσε από το Βίγο για τη Βαρκελώνη, καθώς επέστρεφε από το ματς της Μπαρτσα με τη Θέλτα.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των καταλανικών ΜΜΕ, η επίσκεψη του Μέσι πραγματοποιήθηκε απροειδοποίητα, χωρίς ενημέρωση της Μπαρτσελόνα. Η «Sport» αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι του συλλόγου έμαθαν για το γεγονός μέσω των αναρτήσεών του, ενώ η «Mundo Deportivo» ανέφερε πως ο Αργεντινός, έπειτα από ένα δείπνο στην πόλη, πήγε βόλτα στο γήπεδο αργά το βράδυ της Κυριακής (09/11), λίγο προτού αναχωρήσει για το Αλικάντε για να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής.
Αυθόρμητη επίσκεψη
Όπως επιβεβαιώνουν πηγές κοντά στο περιβάλλον του παίκτη, η επίσκεψη έγινε αυθόρμητα. Ο Μέσι συνοδευόταν από τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και την εθνική ομάδα, Ροντρίγκο Ντε Πολ, καθώς και από τον στενό του συνεργάτη Πέπε Κόστα. Ο Μέσι έφτασε περπατώντας στο γήπεδο και ζήτησε να εισέλθει για να δει τη μεταμόρφωση του Καμπ Νου. Φανταστείτε τον άνθρωπο που τον αντίκρισε μπροστά του. Πώς θα ένιωσε... Ποιος και πώς θα μπορούσε να αρνηθεί την είσοδο του Λιονέλ Μέσι στο Καμπ Νου ακόμα κι αν η επίσημη Μπαρτσελόνα δεν είχε γνώση; Θα επρόκειτο περί ιεροσυλίας. Φανταστείτε να γινόταν γνωστό ότι ο Μέσι προσπάθησε να πάει στο Καμπ Νου αλλά δεν του επετράπη η είσοδος...
Έπειτα από σχετική έρευνα που έγινε (διότι ακολούθησε κάτι σαν... ΕΔΕ από την Μπαρτσελόνα) γράφτηκε στον ισπανικό Τύπο ότι οι υπεύθυνοι ασφαλείας του σταδίου μόλις έφτασε ο Μέσι στο γήπεδο, επικοινώνησαν με το προσωπικό της κατασκευαστικής εταιρείας Limak, που εκτελεί τα έργα, και δόθηκε άδεια εισόδου. Πάντως, την επόμενη ημέρα, ο επίσημος λογαριασμός της Μπαρτσελόνα ανάρτησε φωτογραφία του Μέσι στο γήπεδο, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο σπίτι σου, Λέο».
«Μου έμεινε μια περίεργη αίσθηση όταν έφυγα»
Σε συνέντευξή του στην ισπανική «Sport», ο Αργεντινός αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τους «μπλαουγκράνα» το καλοκαίρι του 2021 και στα συναισθήματα που του άφησε εκείνη η περίοδος. «Μου έμεινε μια περίεργη αίσθηση όταν έφυγα, λόγω του πώς συνέβησαν όλα, επειδή τελείωσα τα τελευταία μου χρόνια χωρίς φιλάθλους, εξαιτίας της πανδημίας. Αφού πέρασα όλη μου τη ζωή εκεί, δεν έφυγα όπως είχα φανταστεί, όπως είχα ονειρευτεί. Είχα φανταστεί, όπως είπα, να παίξω όλη μου την καριέρα στην Ευρώπη, στη Μπαρτσελόνα, και μετά, ναι, να έρθω εδώ όπως και έκανα, γιατί αυτό ήταν το σχέδιό μου, αυτό που ήθελα. Και, λοιπόν, ο αποχαιρετισμός ήταν κι αυτός κάπως παράξενος, λόγω της κατάστασης, λόγω όλων. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι η αγάπη των φιλάθλων θα υπάρχει πάντα, για όσα είπα, για όλα όσα περάσαμε μαζί», τόνισε.
Παράλληλα, ο Αργεντινός μίλησε και για το ενδεχόμενο της απόσυρσης, υπογραμμίζοντας πως όσο συνεχίζει να απολαμβάνει αυτό που κάνει δεν έχει σκοπό να σταματήσει. «Όσο μπορώ ακόμα να παίζω και να νιώθω καλά σωματικά, θα συνεχίσω να κάνω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο: να προσπαθώ να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Τη στιγμή που θα νιώσω ότι δεν είμαι σωματικά ικανός, ότι είναι δύσκολο για μένα στο γήπεδο ή ότι δεν το απολαμβάνω πλέον, τότε θα είναι η στιγμή να σταματήσω. Αλλά σήμερα το απολαμβάνω, νιώθω καλά και εκεί βρισκόμαστε», είπε αναλυτικά.
Εύλογα όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες έχουν φουντώσει τη φημολογία περί ενδεχόμενης επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα. Λέγεται και γράφεται ότι ο σπουδαίος Αργεντινός ρίχνει δίχτυα επιστροφής για το φινάλε της καριέρας του εκεί όπου άρχισαν όλα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr