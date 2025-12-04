Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Αττική - Πού υπάρχουν προβλήματα

«Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση. Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Η κακοκαιρία Byron δείχνει το «δόντια» της και στην Αττική καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ η κίνηση είναι έντονη στους κεντρικούς δρόμους.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, διεξάγονται οι εξής διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική

- Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντούρκο έως το ύψος της Μαυρολίμνης,

- Οδός Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας μέχρι τη Λ. Πετρου Ράλλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα,

- Λ. Ποσειδώνος, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Καλαμακίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά,

- Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

- Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αττική

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δ. Αττική όπου λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω υπερχείλισης ρέματος και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Σε ποτάμια, όμως, μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Αθήνας, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 40 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Επίσης, περισσότερες από 30 κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων και 3 για κοπές δέντρων, ενώ, όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αναμένεται να αυξηθούν.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.