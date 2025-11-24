Καβάσιλα Ηλείας: Τρόμος για δύο ηλικιωμένες- Κουκουλοφόροι τις φίμωσαν και τις λήστεψαν

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν δύο ηλικιωμένες αδελφές στα Καβάσιλα Ηλείας, όταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής βρέθηκαν αντιμέτωπες με τρεις κακοποιούς που εισέβαλαν στο σπίτι τους.

Ήταν λίγο μετά τις 4:00, όταν οι δράστες, φορώντας κουκούλες full face και γάντια για να μην αφήσουν ίχνη, παραβίασαν την μπαλκονόπορτα και μπήκαν στο σπίτι, αιφνιδιάζοντας τις γυναίκες την ώρα που κοιμούνταν. Αμέσως τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν, ώστε να μην μπορέσουν να καλέσουν σε βοήθεια.

Αφού αναστάτωσαν όλους τους χώρους του σπιτιού, οι ληστές εντόπισαν και άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 2.000 ευρώ, πριν τραπούν σε φυγή. Οι ηλικιωμένες, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσαν συγγενείς για όσα συνέβησαν και στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχει ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.