Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καβάσιλα Ηλείας: Τρόμος για δύο ηλικιωμένες- Κουκουλοφόροι τις φίμωσαν και τις λήστεψαν

Καβάσιλα Ηλείας: Τρόμος για δύο ηλικιωμέ...

Σοκαριστικό περισταστικό

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν δύο ηλικιωμένες αδελφές στα Καβάσιλα Ηλείας, όταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής βρέθηκαν αντιμέτωπες με τρεις κακοποιούς που εισέβαλαν στο σπίτι τους.

Ήταν λίγο μετά τις 4:00, όταν οι δράστες, φορώντας κουκούλες full face και γάντια για να μην αφήσουν ίχνη, παραβίασαν την μπαλκονόπορτα και μπήκαν στο σπίτι, αιφνιδιάζοντας τις γυναίκες την ώρα που κοιμούνταν. Αμέσως τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν, ώστε να μην μπορέσουν να καλέσουν σε βοήθεια.

Αφού αναστάτωσαν όλους τους χώρους του σπιτιού, οι ληστές εντόπισαν και άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 2.000 ευρώ, πριν τραπούν σε φυγή. Οι ηλικιωμένες, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσαν συγγενείς για όσα συνέβησαν και στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχει ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Έντονα φαινόμενα με δυνατές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο

Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

Olympian Breakfast - Ολυμπιακό Πρωινό: H παράδοση και η γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ηλεία Ληστεία Καβάσιλα

Ειδήσεις