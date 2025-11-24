Olympian Breakfast - Ολυμπιακό Πρωινό: H παράδοση και η γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η εκδήλωση του Olympian Breakfast – Ολυμπιακό Πρωινό, του νέου brand που συνδύαζε την παράδοση και τη γαστρονομία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Olympian Land, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Moxy στην Πάτρα.

Το Olympian Breakfast, ως θεσμοθετημένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στοχεύει στην ανάδειξη των ποιοτικών και αυθεντικών τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την ταυτότητα και την προβολή του τουριστικού προορισμού της περιοχής.

Μέσα από μια ενιαία ταυτότητα, το brand έφερε στο προσκήνιο τις γεύσεις της Δυτικής Ελλάδας, προβάλλοντας τους τοπικούς παραγωγούς και ενισχύοντας το προφίλ των επιχειρήσεων της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ολοκληρωμένο, αυθεντικό και ποιοτικό ελληνικό πρωινό που αναδείκνυε τον γαστρονομικό πλούτο του τόπου.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του Παραδοσιακού Πρωινού βρέθηκε η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Άντζελα Βαρελά, η οποία παρουσίασε το νέο εγχείρημα και υπογράμμισε τη σημασία του για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.