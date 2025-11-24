Πάτρα: Ανάβει αύριο βράδυ ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος

Τα γιορτινά της «φοράει» από αύριο, Τρίτη 25 Νοέμβρη, το βράδυ, η Πάτρα.

Από την πλατεία Γεωργίου, παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στις 7 μ.μ., θα ανάψει ο Χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της πόλης, ενώ το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, η φάτνη και οι άλλες γιορτινές κατασκευές, που δημιούργησαν και φέτος οι εργαζόμενοι του Δήμου, θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, καθώς επίσης και το δέντρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων, αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής και συνεχίζει:

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν την τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου και σε άλλα σημεία της πόλης.