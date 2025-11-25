Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Δύο διαρρήξεις σε Ι.Χ. μέσα σε λίγα λεπτά στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, πραγματοποιώντας έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Πάτρα, μετά την καταγραφή δύο περιστατικών διάρρηξης οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα.

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε εντός του χώρου του νοσοκομείου, κοντά στο πάρκινγκ του Ταχύρρυθμου. Λίγο αργότερα, δεύτερη διάρρηξη καταγράφηκε απέναντι, σε χώρο στάθμευσης γνωστού σούπερ μάρκετ.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, πραγματοποιώντας έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διαρρήξεις Αυτοκίνητα Άγιος Ανδρέας

