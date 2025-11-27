Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο

τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00
Στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12), τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00, πραγματοποιείται μια δημόσια συζήτηση με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μια νέα Μεταπολίτευση;»
Στην εκδήλωση θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο.
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας διοργανώνει τη ανοικτή συζήτηση την οποία θα φιλοξενήσει η Αγορά Αργύρη τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00.
Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν:
- Κώστας Καρπέτας, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα».
- Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς.
- Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της ΝΕΑΡ και πρώην υπουργός.
- Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πρώην υπουργός.
Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος θα παρέμβει και με δική του τοποθέτηση.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της δημοκρατίας, η κατάσταση των θεσμών, η σχέση των νέων με την πολιτική και η ανάγκη μιας νέας εποχής πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης.
