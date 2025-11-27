Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο

Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα...

τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00

Στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12), τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00, πραγματοποιείται μια δημόσια συζήτηση με θέμα «52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο. Ανάγκη για μια νέα Μεταπολίτευση;»

Στην εκδήλωση θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο.

 Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πάτρας διοργανώνει τη ανοικτή συζήτηση την οποία θα φιλοξενήσει η Αγορά Αργύρη τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 18:00.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν:

  • Κώστας Καρπέτας, Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε τη Δυτική Ελλάδα».
  • Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Π.Σ. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς.
  • Νίκος Μπίστης, μέλος της Π.Γ. της ΝΕΑΡ και πρώην υπουργός.
  • Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πρώην υπουργός.

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Σταμάτης Μαλέλης, ο οποίος θα παρέμβει και με δική του τοποθέτηση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις της δημοκρατίας, η κατάσταση των θεσμών, η σχέση των νέων με την πολιτική και η ανάγκη μιας νέας εποχής πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης.

