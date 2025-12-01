Πάτρα: Ο εκδότης και δημοσιογράφος Ανδρέας Χριστόπουλος αποχαιρετά τον φίλο και συνεργάτη του Δημήτρη Χωρίτο

Το προσωπικό "αντίο" του εκδότη και δημοσιογράφου Ανδρέα Χριστόπουλου στον φίλο και συνεργάτη του, Δημήτρη Χωρίτο, σκιαγραφεί έναν άνθρωπο υψηλής ποιότητας, με αστείρευτο χιούμορ, ανυπότακτο πνεύμα και τεράστια συνεισφορά στον Πατραϊκό και τον περιφερειακό Τύπο, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της δημοσιογραφίας.

Η ανάρτησή του

Δημήτρης Χωρίτος (και Νίκος Βγενόπουλος)

Φθινόπωρο του 2000. Σχεδιάζουμε την νέα "Ημέρα" και ο Δημήτρης Χωρίτος μου ανακοινώνει ότι στην τελευταία σελίδα θα πρέπει να γράφω κάθε μέρα άρθρο μου. Βάζω τα γέλια. "'Εχεις τρελαθεί; Πώς είναι δυνατόν να γράφω κάθε μέρα άρθρο, αυτό δεν γίνεται". Κι όμως έγινε. Επί 25 χρόνια συνεχώς, γράφω κάθε μέρα άρθρα μου, ποτέ δεν υπήρξε μια μέρα που δεν έγραψα.

Η επιμονή του Δημήτρη Χωρίτου ήταν κάτι που μου πρόσφερε χαρά, επικοινωνία με την πόλη μου, ενώ άλλαξε και μένα. Μέσα από τα κείμενα μου γινόμουν ένας καλύτερος άνθρωπος. Αλλά ο Δημήτρης Χωρίτος δεν ήταν μόνο ο Διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας μου. Ήταν κουμπάρος μου, (τον πάντρεψα με την Ράνια Δελή), αληθινός φίλος και κυρίως ένας άνθρωπος υψηλής ποιότητας, ευφυής με φοβερό χιούμορ και ανυπότακτος. Ήταν πάντοτε ο εαυτός του.

Γράφω σήμερα για τον Δημήτρη με πικρία και βαθιά θλίψη και οφείλω να πω την πιο μεγάλη αλήθεια της διαδρομής του. Την δεκαετία του 90, ο Δημήτρης και ο Νίκος Βγενόπουλος, άλλαξαν μαζί μου, όχι μόνο τον Πατραϊκό Τύπο αλλά ολόκληρο τον περιφερειακό Τύπο.

Ο Βγενόπουλος ένας κορυφαίος γραφίστας, αυτοδίδακτος, σχεδίασε εκπληκτικά όλες τις εκδόσεις μας (Ημέρα, Sportweek, περιοδικό Ημερολόγιο, ειδικές εκδόσεις όπως τα φυλλάδια μας στα γήπεδα, κ.ο.κ.). Το επίπεδο του ήταν υψηλότερο και των Αθηναίων. Ήταν ένας νεαρός, απλός λινοτύπης όταν το 1989, τον έχρισα υππευθυνο του τυπογραφείου. Άρπαξε την ευκαιρία και εγινε σπουδαίος.

Ο Δημήτρης Χωρίτος προσπάθησα επί δυο χρόνια να του αναθεσω την "Ημερα". Όταν δέχθηκε, αλλάξαμε τα πάντα. Σχήμα, χρώματα, καταμερισμός ύλης, επέκταση σε ελληνικά και διεθνή θέματα. Σαράντα καινοτομίες με τον Δημήτρη να έχει το εκπληκτικό ταλέντο, να επιλέγει μορφωμένα παιδιά στη δημοσιογραφία και να τους κατευθύνει με μαεστρία στο σωστό κείμενο.

Ο Δημήτρης Χωρίτος όπως και ο Νίκος Βγενόπουλος, που και αυτός έχει φύγει άδικα από κοντά μας, δεν ήταν δυο απλά στελέχη του τοπικού τύπου. Μέσα από το σπουδαίο ταλέντο και την απαράμιλλη εργατικότητα τους, τον άλλαξαν, αφού οι εφημερίδες σε όλη την ελληνική περιφέρεια, αντέγραψαν το έργο τους.

Αύριο ώρα 2 μμ, αποχαιρετούμε τον Δημήτρη αλλά έχω την ευθύνη να πω την αλήθεια που περιγράφει την διαδρομή του. Δεν ήταν απλά ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Είναι ένας άνθρωπος που συνέβαλε στο να αλλάξει η ιστορία του Τύπου. Έτσι πρέπει να τον θυμόμαστε.