Πάτρα: Πένθος στον κλάδο των ταξί για τον Βασίλη Διαμαντόπουλο

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο των οδηγών ταξί της Πάτρας η απώλεια του πρώην αντιπροέδρου του σωματείου, Βασίλη Διαμαντόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Ο εκλιπών, βιοπαλαιστής και αγωνιστής, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του για το ήθος και την αξιοπρέπειά του. Μέχρι την αποχώρησή του από το επάγγελμα, εργαζόταν στο ταξί με κωδικό 346 του «Ράδιο Ταξί 18300» και υπήρξε ενεργό μέλος του Σωματείου, με σημαντική δράση και ουσιαστική συνεισφορά στις προσπάθειες του κλάδου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 15:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Β΄ Κοιμητήριο Πατρών, όπου φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο.