Ειρήνη Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού
Ενώπιον των Αρχών θα βρεθεί ξανά η Ειρήνη Μουρτζούκου, αυτή τη φορά για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.
Η Ειρήνη Μουρτζούκου κλήθηκε να καταθέσει την ερχόμενη Πέμπτη, ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το mega.
Η ίδια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού -παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης- και είχε αφήσει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα μεταχθεί η 25χρονη στη ΓΑΔΑ ή εάν θα την επισκεφτεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται εδώ και πέντε μήνες, μετά την ομολογία της ότι σκότωσε τέσσερα παιδιά: τις δύο κόρες της, την αδελφή της και το βρέφος μίας φίλης της.
