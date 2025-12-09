Αν. Παναγιωτόπουλος: Συνάντηση του Βουλευτή Αχαΐας με τη δημοτική παράταξη σπιράλ

Συνάντηση με τη δημοτική ομάδα σπιράλ είχε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει:

Κατόπιν αιτήματος της δημοτικής ομάδας «ΣΠΙΡΑΛ» πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 συνάντηση του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου με τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης κ. Πέτρο Ψωμά, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Θάνο Δούρο και τον γραμματέα κ. Ανδρέα Κοσμάτο.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την πορεία και τις προκλήσεις του Δήμου Πατρέων και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τις ανάγκες της τοπικές κοινωνίας και το μέλλον του τόπου.



Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της δημοτικής παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ» πως αξιοποιεί όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα για την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της Πάτρας και παραμένει ανοικτός με πνεύμα συνεννόησης και προσφοράς σε κάθε συνεργασία η οποία συμβάλλει σε λύσεις και πραγματικές βελτιώσεις επ’ ωφελεία όλων των Πατρινών και όλων των Αχαιών.