Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται έως τις 8 Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 2 έως 8 Μαρτίου 2026, οι σχέσεις επιτέλους βελτιώνονται για πέντε ζώδια.

Η εβδομάδα ξεκινά με μια έκρηξη έμπνευσης, καθώς ο Άρης εισέρχεται στους Ιχθύες στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το enikos.gr ο Άρης στους Ιχθύες σας βοηθά να τιμήσετε τα συναισθήματά σας, ώστε να μπορέσετε να δράσετε βάσει αυτών. Αυτό δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για θάρρος ακριβώς πριν από την Πανσέληνο και τη σεληνιακή έκλειψη στην Παρθένο την Τρίτη, 3 Μαρτίου.

Αυτή η στιγμή κλείνει επίσημα την πόρτα της έκλειψης και φέρνει στην επιφάνεια όσα ξεκίνησαν με τη Νέα Σελήνη σε αυτό το ζώδιο της Γης στις 23 Αυγούστου 2025. Ωστόσο, η σεληνιακή έκλειψη φέρνει και αναπάντεχες αλλαγές στον τρόπο που νιώθετε. Ακολουθήστε την καρδιά σας αυτή την εβδομάδα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αλλαγή πορείας.

Οι σχέσεις βελτιώνονται σημαντικά για 5 ζώδια από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου

Παρθένος,

Ιχθύες,

Ζυγός,

Σκορπιός,

Τοξότης

Παρθένος

Η αγάπη είναι το μόνο που μετράει, αγαπητοί Παρθένοι. Αυτή είναι η νοοτροπία σας καθώς ο Άρης εισέρχεται στους Ιχθύες τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου. Ακούστε τις επιθυμίες σας και ανοιχτείτε σε μια νέα αγάπη. Η ενέργεια του Άρη στους Ιχθύες σας θυμίζει ότι η αγάπη σπάνια έρχεται και σας χτυπά την πόρτα. Αντίθετα, πρέπει να την κυνηγήσετε.

Να είστε εσείς αυτοί που θα κάνετε την πρώτη κίνηση αυτή την εβδομάδα. Ο Άρης στους Ιχθύες είναι όλο για το να πάτε πίσω από την αγάπη που θέλετε, αλλά αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε σχέσεις. Αν θέλετε να μείνετε αδέσμευτοι, αυτή είναι η τέλεια ενέργεια για να δημιουργήσετε μια ζωή που πραγματικά αγαπάτε.

Αν ήδη βρίσκεστε σε σχέση, ο Άρης στους Ιχθύες ζεσταίνει τα πράγματα. Ο Άρης κυβερνά τις εσωτερικές σας επιθυμίες, οπότε μπορεί να θέλετε να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί και να ξεχνάτε ότι υπάρχει άλλος κόσμος γύρω σας.

Μην ανησυχείτε αν συμβαίνει αυτό, γιατί η ισορροπία θα αποκατασταθεί από μόνη της. Για τώρα, απολαύστε την προσωπική σας ιστορία αγάπης και εκμεταλλευτείτε κάθε στιγμή που μπορείτε να περάσετε μαζί.

Ιχθύες

Κρατήστε χώρο για το απρόβλεπτο, γλυκοί Ιχθύες. Η Πανσέληνος και η σεληνιακή έκλειψη στην Παρθένο συμβαίνουν την Τρίτη, 3 Μαρτίου. Αυτό φέρνει μια νέα αρχή και μερικές θεϊκές εκπλήξεις στη σχέση σας.

Η ενέργεια της Παρθένου κυβερνά τις σχέσεις και τα ραντεβού, κάνοντάς αυτή την περίοδο μια ευκαιρία για αναπάντεχη συμφιλίωση ή μεγαλύτερη δέσμευση. Εσείς και ο/η σύντροφός σας μπορεί να βυθιστείτε σε μια βαθιά συναισθηματική συζήτηση για τη ζωή που θέλετε να χτίσετε μαζί.

Η σεληνιακή έκλειψη φέρνει μια αναπάντεχη αλλαγή στα συναισθήματά σας, αλλά σας φέρνει πιο κοντά. Αφήστε την Πανσέληνο και την σεληνιακή έκλειψη να είναι μια περίοδος για θεραπεία αν είστε αδέσμευτοι.

Ενώ μπορεί να έχετε κάποιον ξεχωριστό στο μυαλό σας, δεν είναι η καλύτερη ιδέα να ρίξετε τον εαυτό σας σε μια νέα σχέση κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης ή της συνεχιζόμενης ανάδρομης πορείας του Ερμή.

Αντίθετα, χρησιμοποιήστε αυτό το σεληνιακό γεγονός για να επικεντρωθείτε στη δική σας θεραπεία. Αυτή είναι μια βαθιά στιγμή για να δημιουργήσετε το δικό σας κλείσιμο ή να κατανοήσετε τις προηγούμενες επιλογές σας με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Η αγάπη θα έρθει, Ιχθύες, αλλά όταν έρθει, θέλετε να διαρκέσει πραγματικά. Οπότε, εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο για να επικεντρωθείτε στο να αγαπάτε πρώτα τον εαυτό σας.

Ζυγός

Αξίζετε άφθονη αγάπη, Ζυγοί. Η ρομαντική σας ζωή γίνεται το κύριο μέλημά σας καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον Κριό την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, συναντώντας τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα που βρίσκονται ήδη σε αυτό το ζώδιο. Αυτή την εβδομάδα, έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια μεγαλύτερη δέσμευση.

Φροντίστε να αφιερώνετε χρόνο στον/στην σύντροφό σας. Πρέπει επίσης να είστε συνειδητοί για το τι θέλετε για το μέλλον της σχέσης σας και να είστε έτοιμοι να το λάβετε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμένατε.

Αν είστε αδέσμευτοι, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον Κριό, να έχετε ελπίδα ότι η αγάπη σας είναι εκεί έξω. Η Αφροδίτη στον Κριό σας βοηθά να προσελκύσετε νέους πιθανούς εραστές στη ζωή σας, αλλά με τον Κρόνο επίσης στον Κριό, το κάνετε με μεγαλύτερη συνείδηση.

Η νοοτροπία του παραμυθιού για την αγάπη φεύγει, και στη θέση της έρχεται κάτι πολύ πιο υγιές. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να δείξετε πόσο έχετε εξελιχθεί και μάθει για τις δικές σας ανάγκες τον τελευταίο χρόνο. Η αγάπη είναι στα χαρτιά για εσάς, Ζυγοί, και μπορεί να διαρκέσει για πάντα.

Σκορπιός

Βεβαιωθείτε ότι επενδύετε σε ό,τι θέλετε να έχει διάρκεια, Σκορπιοί. Η σύνοδος Ερμή Cazimi στους Ιχθύες πραγματοποιείται το Σάββατο, 7 Μαρτίου. Παρόλο που ο Ερμής θα παραμείνει ανάδρομος μέχρι τις 20 Μαρτίου, αυτή η στιγμή σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου για τον πλανήτη της επικοινωνίας και για τις σχέσεις σας.

Το Cazimi του Ερμή συμβαίνει καθώς περνά στην καρδιά του Ήλιου, ευθυγραμμίζοντας τα λόγια σας με τις πράξεις σας και βοηθώντας σας να εστιάσετε σε ό,τι θέλετε στο παρόν. Ενώ αυτό μπορεί να φέρει προτάσεις για δέσμευση, είναι επίσης μια στιγμή που καλείστε να επιλέξετε τι θέλετε για τον εαυτό σας και το μέλλον σας.

Η σαφήνεια έρχεται με το Cazimi του Ερμή, ειδικά αν είστε αδέσμευτοι. Αυτή η διέλευση αφορά νέες αρχές. Επιτέλους, νιώθετε αρκετά σίγουροι για να αρχίσετε να ανοίγεστε στην αγάπη. Αλλά αυτή τη φορά, δεν πρόκειται μόνο για ραντεβού ή απίστευτη χημεία. Ψάχνετε για κάποιον με τον οποίο πραγματικά να μοιραστείτε τη ζωή σας.

Τοξότης

Αφιερωθείτε στην αγάπη, Τοξότες. Τα θέματα στη σχέση και τη ζωή σας στο σπίτι αρχίζουν να βελτιώνονται μόλις ο Άρης εισέλθει στους Ιχθύες τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου. Η ενέργεια των Ιχθύων επηρεάζει το σπίτι, την οικογένεια και τις δεσμευμένες σχέσεις σας.

Με τον Άρη σε αυτό το υδάτινο ζώδιο, είστε αποφασισμένοι να δημιουργήσετε μια περίοδο οικογενειακής ευτυχίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε οποιεσδήποτε πρακτικές πλευρές του σπιτιού σας, όπως είναι η διακόσμηση ή η μετακόμιση.

Αν είστε αδέσμευτοι, ο Άρης στους Ιχθύες σας βοηθά να προσελκύσετε τον τύπο της αγάπης που συνεχώς μεγαλώνει στη ζωή σας. Αυτή η διέλευση φέρνει την επιθυμία να μοιράζεστε τις μέρες σας με κάποιον ξεχωριστό.

Δεν πρόκειται για το να γεμίζετε το πρόγραμμά σας με πολλά ραντεβού ή με συναρπαστικές νύχτες. Αντίθετα, πρόκειται για το να περνάτε ποιοτικό χρόνο με τον άνθρωπο που αγαπάτε.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αλλάξει ταχύτητες, καθώς αυτός είναι ο τρόπος για να βρείτε κάποιον με τον οποίο μπορείτε να ξυπνάτε κάθε μέρα. Αν είστε σε σχέση, αυτή είναι μια καλή περίοδος για να γνωριστείτε καλύτερα σε βαθύτερο επίπεδο. Οργανώστε βραδιές ραντεβού στο σπίτι και μαγειρέψτε μαζί. Κάντε ειλικρινείς και βαθιές συζητήσεις και μην κρατάτε τίποτα μέσα σας.