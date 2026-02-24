Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία στην συνέχεια.

Ταύρος

Θα έρθετε σε επαφή με πλήθη κόσμου σήμερα. Ίσως να απογοητευθείτε από την στάση ή την συμπεριφορά ενός προσώπου ή αντίθετα, να το δείτε με διαφορετικό μάτι. Μοιραίες συναντήσεις θα υπάρξουν με την πανσέληνο, καθώς όμως και επώδυνοι χωρισμοί. Ένα άτομο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας στο μέλλον θα κάνει τώρα την εμφάνιση του.

Δίδυμοι

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Καρκίνος

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Λέων

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Παρθένος

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Ζυγός

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σκορπιός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Τοξότης

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Αιγόκερως

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Ιχθείς

Οι δεσμευμένοι θα μπορούσατε να κάνετε ένα ταξιδάκι για να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε ψυχικά. Η συνάντηση σας με ασυνήθιστους ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες ή διαφορετικών αντιλήψεων, θα σας γεμίσει θετικά συναισθήματα και θα εξάψει την φαντασία σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις σας περιμένουν ευχάριστες αλλαγές και μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική ζωή με το ταίρι σας. οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας κινήσει την περιέργεια και θα θελήσετε να το γνωρίσετε καλύτερα.