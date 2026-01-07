Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: 48ωροι αποκλεισμοί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας

Απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους και για ολικό μπλακ άουτ έλαβαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, στη διάρκεια γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Η απόφαση ακολουθεί σχετική πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, αύριο το πρωί αγροτικά οχήματα θα κατευθυνθούν προς τα Τέμπη για αποκλεισμό της εθνικής οδού. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, κάλεσε τους συναδέλφους του να συμμετάσχουν από τις 10:00 το πρωί στις σήραγγες των Τεμπών, υλοποιώντας παράλληλα την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα Μάλγαρα.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε», δήλωσε ο κ. Μαρούδας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία θεωρούν ανεπαρκή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα που έχουν τεθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων ανακοινώθηκε και από το μπλόκο στον Μπράλο, με μετακίνηση τρακτέρ από την Καρδίτσα, τον Δομοκό και την Αταλάντη, ενώ προβλέπεται αποκλεισμός όλων των δρόμων στην περιοχή πριν φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις από άλλα μπλόκα.

Παράλληλα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας προγραμματίζουν αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού στο ύψος της εισόδου και εξόδου του λιμένα Ηγουμενίτσας, από τις 11 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου και για 48 ώρες. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, οδηγούς ταξί και αλιείς.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων από Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Πάτρα απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, ζητώντας συνάντηση για την έναρξη διαλόγου και επίλυση ανοιχτών ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε σήμερα απόγευμα δίωρος συμβολικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, ενώ παράλληλα διεξάγεται γενική συνέλευση των αγροτών για τον προγραμματισμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για έξι μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση από τους αγρότες, οι οποίοι εκτιμούν ότι τα μέτρα δεν καλύπτουν τα κρίσιμα ζητήματα επιβίωσης της παραγωγής, όπως το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιωσιμότητα μικρών εκμεταλλεύσεων.