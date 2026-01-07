Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο στην οδό Σωσιπάτρου- Άτομο φέρεται να έπεσε από τον α’ όροφο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε, πριν λίγο, στην οδό Σωσιπάτρου, στη συμβολή με την οδό Κορίνθου στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έχουν κληθεί μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, υπάρχει άτομο που έχει πέσει από τον α' όροφο κτιρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι εμπλεκόμενοι είναι άτομα ρομά. Η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας σπεύδουν στην περιοχή προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη, να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή.