Γροιλανδία: Συζητήσεις για συμφωνία αγοράς από τις ΗΠΑ -Ετοιμάζεται να απαντήσει η Ευρώπη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι συζητά για μία πιθανή συμφωνία αγοράς της Γροιλανδίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, συζητήσεις που αφορούν τη Γροιλανδία ήδη διεξάγονται μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας.

Οπως σχολίασε χαρακτηριστικά, θα δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία αλλά «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι.

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θέλει να αγοράσει αντί να εισβάλει

Οπως αποκάλυψαν οι New York Times, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε σε βουλευτές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «σχεδιάζει να αγοράσει τη Γροιλανδία αντί να εισβάλει σε αυτή», την ώρα που σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχος ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να του παραδώσουν ένα επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της περιοχής.

Ο Mάρκο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με νομοθέτες από τις επιτροπές ενόπλων δυνάμεων και εξωτερικής πολιτικής και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Η ενημέρωση στο Κογκρέσο επικεντρωνόταν στη Βενεζουέλα, αλλά οι νομοθέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τις προθέσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, με φόντο τις επιθετικές δηλώσεις που έκαναν αυτή την εβδομάδα τόσο ο Τραμπ όσο και ο συνεργάτης του, Στίβεν Μίλερ.

Πρωθυπουργός Δανίας: Αν επιτεθούν στη Γροιλανδία, το ΝΑΤΟ τελειώνει

Τη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν σχολίαζε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δυστυχώς «σοβαρολογεί» όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Κατέστησα σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα “σταματούν” – συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και, κατ’ επέκταση, της ασφάλειας που έχει οικοδομηθεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Φρεντέρικσεν.

Το ευρωπαϊκό «counterplan»

Χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, εργάζονται από κοινού πάνω σε σχέδιο αντίδρασης στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην υλοποίηση της απειλής τους να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Μια ενδεχόμενη στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, εις βάρος της Δανίας -συμμάχου τους εδώ και δεκαετίες- θα προκαλούσε σοκ στο ΝΑΤΟ και θα βάθαινε το ρήγμα ανάμεσα στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί σε συνάντηση με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία αργότερα μέσα στην ημέρα. «Θέλουμε να δράσουμε, αλλά θέλουμε να το κάνουμε από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε στο ραδιόφωνο France Inter.

Πηγή της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η Γερμανία «εργάζεται στενά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Δανία για τα επόμενα βήματα σε σχέση με τη Γροιλανδία». Ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Καναδά εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα τη στήριξή τους στη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι το αρκτικό νησί ανήκει στον λαό του, μετά τη νέα απειλή του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχό του.