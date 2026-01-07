Κλιμάκωση και ολικό μπλακ άουτ αποφάσισαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο σημείο, ακολουθώντας την πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η απόφαση που πάρθηκε, σύμφωνα με το larissanet.gr, είναι αύριο το πρωί αγροτικά όχημα να κατευθυνθούν προς τα Τέμπη και να πραγματοποιήσουν αποκλεισμό του οδοστρώματος.

Ο πρόεδρος της της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισαν Ρίζος Μαρούδας κάλεσε τους συναδέλφους τους να κατευθυνθούν αύριο το πρωί στις 10.00 προς της σήραγγες των Τεμπών και να αποκλείσουν για ένα 48ωρο σε αυτό το στρατηγικό σημείο την εθνική οδό, υλοποιώντας και την απόφαση της συνέλευσης της πανελλαδικής των μπλόκων την Κυριακή στα Μάλγαρα και σε επαφή και συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα για την κλιμάκωση.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρούδας, καθώς οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ανακοινώσεις του πακέτου μέτρων από την κυβέρνηση.

«Θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας…», σημείωσαν καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και να δώσεις απαντήσεις στα 14 αιτήματα που έχουν τεθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.

“Έχουμε φάει το γάιδαρο έμεινε η ουρά θα βγούμε και θα δώσουμε την μάχη μας για να επιλυθούν τα προβλήματα επιβίωσης στο χωράφι και το μαντρί” είπε επίσης ο κ. Μαρoύδας, σύμφωνα με το thessaliatv.gr.

Οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο κλιμακώνουν επίσης τις κινητοποιήσεις τους και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο του Μπράλου τρακτέρ από την Καρδίτσα, από τον Δομοκό αλλά και την Αταλάντη.

Με ομόφωνη απόφαση τους η αγρότες ζητούν, παράλληλα, συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Από αύριο στις 10:00 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Επιστολή σε Μητσοτάκη και Τσιάρα από αγρότες σε Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Πάτρα

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων, που συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η αποψινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων αυτών έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.

Δίωρος αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Παράλληλα, σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας δύο ωρών,της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ύψος της Νέας Τρίγλιας, προχώρησαν σήμερα από τις 6 το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεών τους βρίσκονται οι εξειδικεύσεις των μέτρων που ανακοινώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και κατώτερες των προσδοκιών τους, τονίζοντας ότι δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Παράλληλα με τον αποκλεισμό, πραγματοποιείται γενική συνέλευση των αγροτών, κατά την οποία αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους, ενόψει του 48ωρου αποκλεισμού που έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει από αύριο. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της τελευταίας πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης και βιώσιμες λύσεις για την επιβίωση και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Έντονη δυσαρέσκεια για τα μέτρα της κυβέρνησης

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες, αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε έξι μέτρα για τους αγρότες, δίνοντας μάλιστα τελεσίγραφο, ότι δεν θα ακολουθήσουν άλλα. Νωρίτερα, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας τονίζουν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνέλευση του μπλόκου της Καρδίτσας, είχε αποφασιστεί ότι αν οι αγρότες δεν ικανοποιηθούν από τις εξαγγελίες, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.