Π. Φάληρο: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστή άδεια οδήγησης

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βραδινές ώρες χθες, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, οδηγός οχήματος εντός του οποίου εντοπίστηκαν δύο πιστόλια με γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Πρόκειται μάλιστα για γνωστό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων, από τα οποία έχουν περάσει γνωστοί καλλιτέχνες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντόπισαν όχημα με οδηγό, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο άνδρας ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 πιστόλια με 3 φυσίγγια, 2 γεμιστήρες, αναδιπλούμενο σουγιά και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.