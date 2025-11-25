Περίεργη έως και επικίνδυνη η κλίση του προαστιακού στη διάβαση της Αγίου Κωνσταντίνου - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Μόνιμοι κάτοικοι και περαστικοί στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου έχουν παρατηρήσει μια περίεργη κλίση στον προαστιακό, όταν αυτός περνά από τη διάβαση της περιοχής.

Αν κανείς δει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι στρωτήρες (τραβέρσες) των σιδηροτροχιών, εύκολα αντιλαμβάνεται την κλίση στην οποία καταλήγει ο συρμός όταν διέρχεται από το σημείο. Ακόμη και μικρά οχήματα προκαλούν ταλάντωση στις ράγες του τρένου, όταν πατούν πάνω τους κινούμενα στην Αγίου Κωνσταντίνου.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν η αρμόδια για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου υπηρεσία, θα αναλάβει δράση, πριν συμβεί κάποιος εκτροχιασμός στο σημείο, αφού η φθορά στο δίκτυο -ειδικά στο υπόστρωμα κάτω από τις γραμμές- στην συγκεκριμένη χιλιομετρική θέση, είναι φανερή δια γυμνού οφθαλμού.