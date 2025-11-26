Back to Top
Πάτρα: Κροτίδα τραυμάτισε 12χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο

Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, πέταξε κροτίδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Λυκείου.

Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει έναν 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

 Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άγνωστου κατηγορούμενου, διότι χθες το πρωί, μέσα σε Γυμνάσιο στο Ρίο Πατρών, έρριψε κροτίδα, με αποτέλεσμα 12χρονος μαθητής, να τραυματιστεί στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

