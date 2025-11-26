Πάτρα: Αναβλήθηκε η σημερινή επίσκεψη Κυρανάκη

Ανατροπή στη σημερινή αναμενόμενη επίσκεψη στην Πάτα του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναβλήθηκε η επίσκεψη λόγω ατυχήματος στον ΗΣΑΠ.

Η επίσκεψη αφορούσε το ζήτημα του τρένου και η παρουσία του στην πόλη μετατίθεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα Γεωργική Σχολή, με Περιφέρεια, Δήμο και φορείς δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στο επίοκεντρο θα ήταν η προοπτική έλευσης του τρένου στην πόλη αλλά και η τύχη του Οδοντωτού.

Η επίσκεψη αποκτούσε αίτερη σημασία μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις Βρυξέλλες, όπου το έργο απορρίφθηκε δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμεινε εκτός χρηματοδότησης από το CEF 2.