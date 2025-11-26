Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα

Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε από κατοίκους, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο αντίκρισαν την Τετάρτη (26/11) οι κάτοικοι στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν σχηματίστηκε υδροστρόβιλος πολύ κοντά στις ακτές του νησιού.

 Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε από κατοίκους, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές, ενώ η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel». Σύμφωνα με τις φωτογραφίες, το φαινόμενο διαλύθηκε όταν έφτασε στο νησί.

Οι εντυπωσιακές εικόνες 

Εντυπωσιακές εικόνες αποτυπώνονται σε ανάρτηση χρήστη του facebook που κατέγραψε το εντυπωσιακό ομολογουμένως φαινόμενο.

Ειδήσεις Τώρα

Συλλογικές συμβάσεις Εργασίας - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για την επαναφορά τους

Μπλόκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το ευρωκοινοβούλιο

Πάτρα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν αύριο Πέμπτη στο κέντρο λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κέρκυρα Υδροστρόβιλος

Ειδήσεις