Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο αντίκρισαν την Τετάρτη (26/11) οι κάτοικοι στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν σχηματίστηκε υδροστρόβιλος πολύ κοντά στις ακτές του νησιού.
Ο υδροστρόβιλος καταγράφηκε από κατοίκους, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές, ενώ η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel». Σύμφωνα με τις φωτογραφίες, το φαινόμενο διαλύθηκε όταν έφτασε στο νησί.
Οι εντυπωσιακές εικόνες
Εντυπωσιακές εικόνες αποτυπώνονται σε ανάρτηση χρήστη του facebook που κατέγραψε το εντυπωσιακό ομολογουμένως φαινόμενο.
