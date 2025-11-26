Ρόδος: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις - Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ ζητά απαντήσεις - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος επιλοχίας μετά την έκρηξη

Βαρύ πένθος στη Ρόδο μετά τον θάνατο 19χρονου ΕΠΟΠ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε μονάδα του νησιού το πρωί της Τετάρτης (26/11).

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Το τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του στρατιώτη στη Ρόδο θα διαρκέσει από 26/11/2025 έως και 28/11/2025.

Συντετριμμένος ο πατέρας του νεαρού, μεταβαίνει στο νησί, συνοδεία πραγματογνώμονα αποφασισμένος να διασφαλίσει κάθε στοιχείο που θα φωτίσει τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και χάθηκε το παιδί του.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται κι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας κι ο πατέρας του νεαρού δηλώνουν βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη στην αναζήτηση της αλήθειας για την υπόθεση.

«Είναι συντετριμμένος ο πατέρας, είναι πολύ δύσκολο να χάνει κάποιος το παιδί του. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία σκοτεινή πλευρά στη διερεύνηση της υποθέσεως, θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις εκφάνσεις της υποθέσεως, να δούμε γιατί ένας νεοσύλλεκτος διαχειρίστηκε τέτοιου είδους υλικό, πού πήγαινε, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε κι όλα αυτά θα διερευνηθούν» δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο protothema.gr.

Παράλληλα, τόνισε ότι «διορίσαμε έναν εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό όπου πηγαίνει μαζί με το πατέρα στη Ρόδο για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί το υλικό και να πέσει άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία. Από τη πρώτη στιγμή θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη στο παιδί μας, για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και επαναλαμβάνω για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό. Πρέπει να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη, τις προδιαγραφές, την ημερομηνία λήξης της χειροβομβίδας και μιλάμε για αμυντικού τύπου χειροβομβίδα. Πρέπει να ελεγχθεί η παρτίδα των συγκεκριμένων πυρομαχικών».

Και συμπλήρωσε: «Δηλώσαμε ήδη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και συμμετέχουμε κανονικά στην προανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα απαντήσεις στα ερωτήματα μας. Θέλω να πω ότι και ο δεύτερος άντρας που ήταν μαζί με τον 19χρονο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι αν τα καταφέρει θα έχει βλάβες από ότι μαθαίνουμε που θα του αφήσουν μόνιμη αναπηρία, δυστυχώς. Οι σκέψεις όλων μας είναι κοντά του και μακάρι να καταφέρει να επιβιώσει» και πρόσθεσε: «Αξίζει να αναφέρω ότι ο κ. Δένδιας επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου όπου του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη οποιοδήποτε γεγονότων».

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ο οποίος βρισκόταν στο νησί μόλις δύο ημέρες. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο MEGA: «Γύρισα από τη Ρόδο χθες και τώρα επιστρέφω για να πάρω το παιδί σε κούτα».

«Το παιδί δυστυχώς έφυγε. Μας είπαν ότι μια χειροβομβίδα δεν εξερράγη και πήγαν να δούνε τι έχει γίνει», περιγράφει και συνεχίζει: «Ήταν η δεύτερη μέρα του στη μονάδα, μιλήσαμε το πρωί νωρίς και ήταν πολύ χαρούμενος», ανέφερε ο τραγικός πατέρας που είναι αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στην Κρήτη.