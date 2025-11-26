Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνονται αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Αύριο το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου θα πιστώσει ο ΟΠΕΚΑ το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

H πίστωση αυτή αφορά 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες. Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν κάποια ενέργεια και τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το επίδομα δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.