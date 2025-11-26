Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνονται αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνον...

H πίστωση αυτή αφορά 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες

Αύριο το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου θα πιστώσει ο ΟΠΕΚΑ το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων, όπως ανακοίνωσε προ ημερών η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

H πίστωση αυτή αφορά 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες. Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να κάνουν κάποια ενέργεια και τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το επίδομα δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Ειδήσεις Τώρα

Συλλογικές συμβάσεις Εργασίας - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για την επαναφορά τους

Μπλόκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το ευρωκοινοβούλιο

Πάτρα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν αύριο Πέμπτη στο κέντρο λόγω της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΟΠΕΚΑ Επίδομα

Ειδήσεις