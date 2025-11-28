Κακοκαιρία Adel: Σε «red code» τέσσερις περιοχές- Που θα πέσει το περισσότερο νερό- LIVE η πορεία της

Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να πλήξει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, με την Πολιτική Προστασία σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα ενώ διαδοχικά ήταν τα περάσματα καταιγίδων στην Αττική καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με τις βροχές να συνεχίζονται και το πρωί. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις έντονες χαλαζοπτώσεις αλλά και τον αθροιστικό υετό για σήμερα Παρασκευή

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Oι περιοχές των έντονων χαλαζοπτώσεων στον πρώτο χάρτη για την Παρασκευή και και ο αθροιστικός υετός . Διακρίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. <a href="https://twitter.com/CivPro_GR?ref_src=twsrc%5Etfw">@CivPro_GR</a> <a href="https://twitter.com/Starchannelnew1?ref_src=twsrc%5Etfw">@Starchannelnew1</a> <a href="https://twitter.com/wwwstargr?ref_src=twsrc%5Etfw">@wwwstargr</a> <a href="https://twitter.com/duthnac?ref_src=twsrc%5Etfw">@duthnac</a> <a href="https://t.co/9FhIW17J5Z">pic.twitter.com/9FhIW17J5Z</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1994189276611743997?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Live η πορεία της κακοκαιρίας <iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=37.984&lon=23.735" frameborder="0"></iframe>

Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μεγάλα ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες και επεισόδια χαλαζόπτωσης. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ακόμη και στην Αττική, ενώ το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντικό». Χιονοπτώσεις καταγράφονται σε ορεινά της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Συνεχίζεται η έντονη κακοκαιρία - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, σήμερα Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Πιο αναλυτικά: Την Παρασκευή 28/11, αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Πιο συγκεκριμένα: Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες. Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους. Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «red code» την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση. Στην Άρτα χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς. Πλημμύρες και χαλάζι

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1407074574248588%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1155708486733135%2F&show_text=0&width=385" width="385" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>