Με κάθε επισημότητα ο εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα

Με κάθε επισημότητα και βαθιά κατάνυξη η Πάτρα προετοιμάζεται να τιμήσει τον πολιούχο και προστάτη της, Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα.

Πλήθος πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα αναμένεται να ταξιδέψει στην αχαϊκή πρωτεύουσα για να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, που κορυφώνονται μεθαύριο Κυριακή, ανήμερα της μεγάλης εορτής.

Το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων θα είναι ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, όπου θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, θα ακολουθήσει δοξολογία και στη συνέχεια η καθιερωμένη ιερά λιτανεία της Τίμιας Κάρας και της εικόνας του Αγίου στους δρόμους της πόλης.

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ενώ σύσσωμες οι τοπικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Στις ιερές ακολουθίες θα συμμετάσχουν συνολικά δώδεκα Μητροπολίτες, μεταξύ των οποίων οι: Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνειος, Σερρών Θεολόγος, Ηλείας και Ωλένης Αθανάσιος, Ζακύνθου Διονύσιος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Μάνης Χρυσόστομος, Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, Ζηχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Φθιώτιδας Συμεών, καθώς και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν απόψε με τη νυχτερινή θεία λειτουργία στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, όπως τελείται κάθε Παρασκευή. Αύριο το απόγευμα θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός, ενώ θα ακολουθήσει ιερά αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, με τη συμμετοχή όλων των υψηλόβαθμων εκκλησιαστικών προσώπων.

Η Πάτρα ήδη έχει φορέσει τα γιορτινά της, προετοιμαζόμενη για μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές στιγμές του έτους, μέσα σε ατμόσφαιρα πίστης, ευλάβειας και βαθιάς συγκίνησης.