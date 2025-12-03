Πάτρα: Οδηγούσε παρότι του είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του,

στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες νωρίς το πρωί, στην οικία του, είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ηχείο, αναπαράγοντας μουσική σε

μεγάλη ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στα Κρέστενα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι με την συνδρομή πέντε αγνώστων

ατόμων, μετέβη σε αγρόκτημα όπου περισυνέλλεξε και αφαίρεσε από αγρόκτημα ελαιόκαρπο αξίας -800- ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου ο συλληφθείς απέρριψε στο

έδαφος δυο γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.



Σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την οικία της, χωρίς να

καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3-γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.