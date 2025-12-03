Συνελήφθη γυναίκα στην Πάτρα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής

Συνελήφθη προχθές το πρωί στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα βίαιης προσαγωγής που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου.

Η γυναίκα πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της ληστείας, της παράνομης οπλοφορίας και της απόπειρας παράνομης βίας.

Η σύλληψή της έγινε χωρίς προβλήματα και η ίδια θα οδηγηθεί άμεσα στις αρμόδιες Αρχές για να δώσει κατάθεση σύμφωνα με το ένταλμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα βίαιης προσαγωγής της Ανακρίτριας Πύργου, προκειμένου να εξετασθεί ως μάρτυρας για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της ληστείας, της παράνομης οπλοφορίας και της απόπειρας παράνομης βίας.