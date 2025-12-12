Πάτρα: Νεκρός 75χρονος που κατέρρευσε μπροστά σε συγγενή του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, σε κατοικία στην οδό Μαξίμου, σε μικρή απόσταση από το Σκαγιοπούλειο της Πάτρας.

Άνδρας 75 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, με οικείο πρόσωπο να καλεί άμεσα το ΕΚΑΒ, βλέποντάς τον να καταρρέει ξαφνικά.

Αστυνομία και διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης ο ηλικιωμένος δεν επανήλθε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή καρδιακή ανακοπή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.