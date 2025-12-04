Τροχαίο στη Λούτσα: Στη φυλακή ο 29χρονος - Τι ισχυρίστηκε για τη φονική παράσυρση

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11).

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος αμέσως μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απέδωσε το τραγικό περιστατικό -εξαιτίας του οποίου έχασε τη ζωή του ένας άνδρας ενώ η φίλη του νοσηλεύεται- σε προσπάθειά του να αποφύγει σύγκρουση με άλλο όχημα. Όπως φέρεται να είπε, λόγω ελιγμού που έκανε έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα το τελευταίο να πέσει πάνω στην οικογένεια.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος» φέρεται να είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Υπενθυμίζεται ότι, σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και για σωματικές βλάβες.

Στο μεταξύ, χθες, θετικό ήταν το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού για χρήση ναρκωτικών, και συγκεκριμένα για χρήση κοκαΐνης.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα για την κατανάλωση αλκοόλ, εξήχθη θετικό το αποτέλεσμα και για την χρήση ναρκωτικών ουσιών και η ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου ήταν σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, ως προς την κατανάλωση αλκοόλ, τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη αλκοόλ σε ποσότητα 0,63 mg/l με όριο στο αίμα το 0,50. Αυτό εξηγεί σε έναν βαθμό γιατί το πρώτο άτυπο αλκοτέστ μέσω εκπνοής μπόρεσε να το ξεγελάσει, όπου η μέτρηση βγαίνει περίπου στο μισό και αν δεν γίνει και σωστή εκπνοή μπορεί να μη βγάλει σωστό αποτέλεσμα, γι’ αυτό και όταν έχει προκληθεί τροχαίο, λαμβάνονται δείγματα αίματος που εξάγουν απόλυτα αποτελέσματα.

Πλέον, αναμένεται και το πόρισμα του πραγματογνώμονα για την ακριβή ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος, που και από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι ήταν υπερβολική για το σημείο που διερχόταν.