Μια βιβλιοθήκη που «μιλάει» πολλές γλώσσες δημιούργησε η ΑΡΣΙΣ

Δημιουργήθηκε ως απάντηση στις ανάγκες των ανήλικων φιλοξενούμενων να διατηρήσουν επαφή με την μητρική τους γλώσσα.
Περισσότερες από 130 γλώσσες «μιλάει» η βιβλιοθήκη που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα με τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ), όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες.
Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συντονιστής προγράμματος ΕΔΗΔ Γιώργος Μπουρλής, η νέα αυτή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ως απάντηση στις ανάγκες των ανήλικων φιλοξενούμενων να διατηρήσουν επαφή με την μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο, όπου η πολυγλωσσία, η συνύπαρξη και η δημιουργικότητα συναντώνται, προσφέροντας στους εφήβους, στους νέους και στην τοπική κοινωνία έναν τόπο έκφρασης, γνώσης και συνδημιουργίας.
«Απευθυνθήκαμε σε προξενεία και πρεσβείες αναζητώντας ξενόγλωσσα βιβλία και σε διάφορους οργανισμούς. Καταφέραμε, χάρη και σε μια χορηγία, να συγκεντρώσουμε 1500 βιβλία, σε περισσότερες από 130 γλώσσες, εκ των οποίων οι 100 και πλέον, προέρχονται από την Αφρική, όπου υπάρχει πλήθος διαλέκτων και την Ασία», λέει ο κ. Μπουρλής.
Στην αρχή, μάλιστα, ξεκίνησαν να μαζεύουν παιδικά και εφηβικά βιβλία, αλλά μετά διαπίστωσαν τη ζήτηση για λογοτεχνία ενηλίκων, όπως και για βιβλία γραμμένα στα αγγλικά και τα γερμανικά.
«Είμαστε ανοικτοί σε δωρεές ξενόγλωσσων βιβλίων, γιατί θέλουμε η βιβλιοθήκη να μεγαλώσει κι άλλο. Είναι ανοικτή τώρα στα 20 παιδιά των εποπτευόμενων διαμερισμάτων, όμως σιγά σιγά θα την ανοίξουμε και για τις άλλες δομές της ΑΡΣΙΣ», ανέφερε ο κ. Μπουρλής.
Αύριο (Παρασκευή 28/11), στις 19:00, σε ειδική εκδήλωση, θα παρουσιαστεί η πολυγλωσσική βιβλιοθήκη στο χώρο όπου φιλοξενείται, στα γραφεία του προγράμματος των Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης της ΑΡΣΙΣ, στην οδό Πτολεμαίων 42. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί έκθεση για την ιστορία της γραφής και την εξέλιξη του αλφαβήτου, ενώ έφηβοι, εθελοντές και εργαζόμενοι των ΕΔΗΔ και της ΑΡΣΙΣ, θα διαβάσουν ποίηση στη μητρική τους γλώσσα, με παράλληλη απόδοση στα ελληνικά. Στον χώρο θα υπάρχει και μια διαδραστική γωνιά, όπου οι επισκέπτες, με τη βοήθεια των παιδιών, θα μπορούν να γράφουν το όνομά τους σε διαφορετικά αλφάβητα.
«Θα γίνει και συναυλία του Μουσικού Εργαστηρίου που λειτουργεί στον χώρο, όπου υπάρχει συλλογή με διάφορα μουσικά όργανα που αγαπούν να παίζουν και να τραγουδούν έφηβοι και εθελοντές», επισήμανε ο κ. Μπουρλής.
