Μια βιβλιοθήκη που «μιλάει» πολλές γλώσσες δημιούργησε η ΑΡΣΙΣ

Περισσότερες από 130 γλώσσες «μιλάει» η βιβλιοθήκη που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα με τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (ΕΔΗΔ), όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συντονιστής προγράμματος ΕΔΗΔ Γιώργος Μπουρλής, η νέα αυτή βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ως απάντηση στις ανάγκες των ανήλικων φιλοξενούμενων να διατηρήσουν επαφή με την μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο, όπου η πολυγλωσσία, η συνύπαρξη και η δημιουργικότητα συναντώνται, προσφέροντας στους εφήβους, στους νέους και στην τοπική κοινωνία έναν τόπο έκφρασης, γνώσης και συνδημιουργίας.

«Απευθυνθήκαμε σε προξενεία και πρεσβείες αναζητώντας ξενόγλωσσα βιβλία και σε διάφορους οργανισμούς. Καταφέραμε, χάρη και σε μια χορηγία, να συγκεντρώσουμε 1500 βιβλία, σε περισσότερες από 130 γλώσσες, εκ των οποίων οι 100 και πλέον, προέρχονται από την Αφρική, όπου υπάρχει πλήθος διαλέκτων και την Ασία», λέει ο κ. Μπουρλής.