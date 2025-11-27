Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του κατασχέθηκαν -27- γραμμάρια κάνναβης, -215- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δύο αβολίδωτα φυσίγγια και μια

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -2- γραμμάρια κάνναβης, αναφέρει η αστυνομία,



Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του κατασχέθηκαν 20 ναρκωτικά δισκία, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, συνολικού μήκους -50- εκατοστών, σύμφωνα με την αστυνομία.