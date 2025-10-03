Καμπανάκι Κοβέσι για την Ελλάδα: «Το οργανωμένο έγκλημα είναι καλά δομημένο - Εμπλέκονται και αξιωματούχοι»

Η εγκληματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν πολύ συστηματική και πολύ καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων, τονίζει η Λάουρα Κοβέσι σε συνέντευξή της.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας με δηλώσεις της στο Politico επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς παρόμοιες απάτες υπάρχουν και σε άλλα κράτη.

«Δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε παρατηρήσει απάτες με τις επιδοτήσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, η διαφορά είναι το πόσο και πόσες περιπτώσεις έχουμε», αναφέρει η υπεύθυνη εισαγγελέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και πολύ καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ωστόσο, παρατηρούμε τα ίδια φαινόμενα και σε άλλα κράτη μέλη» προσθέτει.

Οι γενναιόδωρες γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν δελεαστικό στόχο για σχέδια διαφθοράς, καθώς αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, περιγράφει.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα την ίδια μέρα, η Κοβέσι αποκάλυψε ότι είχε λάβει επιστολή από Έλληνα αγρότη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι έντιμοι αιτούντες αποκλείονταν από τα κονδύλια της ΕΕ επειδή άλλοι κατέφευγαν στη δωροδοκία. «Ας μιλήσουμε για αυτό. Πώς οι έντιμοι αγρότες δεν είχαν πρόσβαση», είπε.

«Η διαφθορά σκοτώνει και αυτό συνέβη και στα Τέμπη»

Υπενθυμίζεται ότι χτες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και σε αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Κοβέσι εστίασε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε πως «για χρόνια κλεβόταν ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονταν για τίμιους αγρότες. Η κυρία Κοβέσι έκανε αναφορά στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών το οποίο όπως είπε το κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να αλλάξει.

«Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Όσοι θέλετε να εμποδίσετε τη δουλειά μας σκεφτείτε το καλύτερα», σημείωσε μεταξύ άλλων. «Το άρθρο 86 εμπόδισε την έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην τραγωδία στα Τέμπη», συμπλήρωσε.

«Όταν μιλάμε για τη διαφθορά, δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να τη λύσουν. Δεν θα εξαφανιστεί χωρίς πρόληψη. Επηρεάζει τις ζωές όλων μας, γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη διαφθορά και τη φτώχεια», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Τέμπη: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν – τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα», είπε για τα Τέμπη.

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι σύντομα θα δημοσιευτεί η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 για τους σιδηροδρόμους ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις που είναι υπό έρευνα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη που εμπλέκονται Έλληνες πολίτες ή ελληνικές επιχειρήσεις.