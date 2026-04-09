Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα που θα ισχύσει η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass στο gov.gr, με βάση τον αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου, χωρίς περιορισμό για το ποιος μπορεί να κάνει αίτηση, ρύθμιση η οποία εισήχθη από τη Μεγάλη Τρίτη, καθώς τη Μεγάλη Δευτέρα που η πλατφόρμα άνοιξε παρατηρήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία της.

Έτσι, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους.

Την Πέμπτη, λοιπόν, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 ή 0.

Ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, η πίστωση των χρημάτων στο iban ή την ψηφιακή κάρτα θα χρειαστεί περίπου 48 ώρες. Επομένως, ορισμένοι ΑΦΜ δεν θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα.

Πριν τις γιορτές, θα λάβουν την κάρτα όσοι πρόλαβαν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα, καθώς και όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 ή 3, οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Τρίτη.

Από την Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, όσοι υποβάλλουν αιτήσεις θα λάβουν την κάρτα ή τα χρήματα μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Οι δικαιούχοι

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

να είναι σε κυκλοφορία

να είναι ασφαλισμένο

να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει 5 έως 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.