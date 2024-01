Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος στο TheBest Magazine: «Ο νευροχειρουργός οφείλει να είναι ψύχραιμος και όχι ψυχρός»

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε την Ιατρική;

Η κλίση προς τις θετικές Επιστήμες ήταν εμφανής από τα μαθητικά μου χρόνια. Τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, ανέκαθεν κέντριζαν το ενδιαφέρον μου. Η δυνατότητα να θεραπευτεί ένα πρόβλημα υγείας και να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή μέσω της Ιατρικής, προκαλούσε δέος εκείνη την εποχή στην οικογένειά μας. Αλλά και το γεγονός ότι ο αδελφός του πατέρα μου ήταν επιτυχημένος παιδίατρος στην Αθήνα αποτέλεσε κίνητρο για εμένα και τον αδελφό μου, να ακολουθήσουμε τον δρόμο της Ιατρικής.

Γιατί επιλέξατε την Νευροχειρουργική;

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων φοιτητικών ετών, όταν πλέον ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών ήρθα σε επαφή με τους ασθενείς μέσω της κλινικής άσκησης, οι χειρουργικές ειδικότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μου. Η δυνατότητα της άμεσης χειρουργικής παρέμβασης να δίνει κυριολεκτικά ζωή στον ασθενή φάνταζε μαγική στα μάτια ενός εκκολαπτόμενου ιατρού. Εικόνες όπως αυτή του Καθηγητή να χειρουργεί με τη χρήση μικροσκοπίου, οι λεπτοί κρίσιμοι χειρισμοί αφαίρεσης όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης δίπλα σε νευρικές δομές, αλλά και η ικανοποίηση μετά από μία επιτυχημένη επέμβαση, αποτέλεσαν κίνητρο για την επιλογή της νευροχειρουργικής ειδικότητας, θέτοντας σε δεύτερη θέση το κριτήριο της επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ποιοι ήταν οι στόχοι σας όταν μπήκατε ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών;

Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο αποτέλεσαν σταθμό κομβικής σημασίας στη ζωή μου. Αποτέλεσε την μετάβαση σε μία ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης όπου ο κύριος μακροπρόθεσμος στόχος ήταν η απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής, το «διαβατήριο» για να ξεκινήσει κανείς την ειδικότητα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα έπρεπε κανείς να ολοκληρώσει επιτυχώς τα εργαστήρια, την κλινική άσκηση, αλλά και να συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες εργασίας, σε μία εποχή όπου η διαδικτυακή πρόσβαση στην βιβλιογραφία ήταν περιορισμένη.

Τι υπάρχει έντονα στις αναμνήσεις σας από εκείνα τα φοιτητικά χρόνια;

Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο αποτέλεσε μία ευκαιρία για νέες παρέες, νέες συναναστροφές. Δεν θα ξεχάσω τα ομαδικά ραντεβού νυχτερινής μελέτης ιδιαίτερα πριν από κάθε εξεταστική περίοδο. Αν και φοιτητής στην πόλη μου, είχα μία έντονη φοιτητική ζωή με παρέες κυρίως πατρινές, φίλους τους οποίους συναναστρέφομαι ακόμη και σήμερα. Οι σκάλες της Γεροκωστοπούλου με τα εστιατόρια και τα μπαράκια τριγύρω ήταν the place to be. Η Πάτρα, πέραν της νυχτερινής διασκέδασης, προσφέρει ποικίλες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες όπως το surfing στο Δρέπανο, κάτι το οποίο με κέρδισε εκείνη την εποχή.

Πλέον είστε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών…

Η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε το πρώτο βήμα, σε συνδυασμό με μακρόχρονη ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, για να γίνω Καθηγητής Νευροχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με αυτό τον τρόπο, πέραν της δυνατότητας εκτέλεσης νευροχειρουργικών επεμβάσεων, έχω την ευκαιρία να μεταφέρω την εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και στην Κλινική.

Έχετε εισαγάγει κάποια καινοτομία όσον αφορά στις επεμβάσεις της Νευροχειρουργικής;

Υπάρχει αλματική πρόοδος όσον αφορά στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην Νευροχειρουργική. Η Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας παρέχει ελάχιστα επεμβατικές πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, μηχανική θρομβεκτομή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων καθώς και προεγχειρητικό εμβολισμό όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης