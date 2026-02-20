Φυλακές Δομοκού: Βίντεο από την ημέρα της δολοφονίας του ισοβίτη - Τι κατέθεσε ο δράστης

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ο 43χρονος ισοβίτης δολοφονήθηκε από συγκρατούμενό του μπροστά στα μάτια 50χρονου αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με το livenews, στο οπτικοακουστικό υλικό έχει καταγραφεί ο περίπατος που έκαναν δράστης και θύμα προς την έξοδο της πτέρυγας, λίγο μετά η συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, όσο και μετά το έγκλημα η αναστάτωση στις φυλακές, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν μόλις ενημερωθεί γι’ αυτό που συνέβη και να κινούνται με γρήγορα βήματα στον διάδρομο.

Βίντεο ντοκουμέντο από πριν και μετά τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη, που έλαβε χώρα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, την περασμένη Κυριακή (20/02) είδε το φως της δημοσιότητας.

Επί τρεις ώρες κατέθετε ο καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας στις φυλακές Δομοκού

Πολύωρη ήταν η απολογία του 38χρονου βαρυποινίτη και καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας.

Κατά την απολογία του, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες, ο κατηγορούμενος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται ότι όσα έγιναν ήταν σε θέση άμυνας και σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο Αρχιφυλακείο.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος, για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Λίγο πριν τις 2:30’ το μεσημέρι τις σκάλες του Δικαστηρίου ανέβηκε και ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Ο συνήγορός του μίλησε στους δημοσιογράφους υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του.

Μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του Αρχιφύλακα, οι δύο συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν και την Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει γνωστή η ποινική τους μεταχείριση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μαζί με τον αρχιφύλακα εκείνη την στιγμή βρισκόταν στο αρχιφυλακείο ο Βούλγαρος που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στην Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018. Μαζί τους ήταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, κάτι που ο ίδιος αρνείται αλλά προέκυψε από την προανάκριση.

Ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, όρμησε και αφόπλισε τον Έλληνα βαρυποινίτη που φέρεται να πήγε εκεί με σκοπό να σκοτώσει τον αρχιφύλακα και κατά την διάρκεια της συμπλοκής, ο Βούλγαρος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Μάλιστα, πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του, εκ των οποίων, οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και αν βεβαίως έχουν βάση όσα ισχυρίζονται οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι ή αν έγινε κάτι διαφορετικό, όπως αν πρόκειται για «παγίδα θανάτου», ύστερα από κάποια έξωθεν εντολή που προσπαθούν να καλύψουν και να παρουσιάσουν ως ένα τυχαίο περιστατικό αυτοάμυνας.

Στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες που να «βλέπουν» στο αρχιφυλακείο, ενώ από την λήψη καταθέσεων άλλων κρατουμένων έως τώρα, άλλοι επιβεβαιώνουν όσα έγιναν όπως τα εξιστόρησαν οι πρωταγωνιστές, άλλοι ότι δεν είδαν και άλλοι ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.