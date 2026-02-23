Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο
Ένας 23χρονος φίλαθλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν άναψε φωτοβολίδα το βράδυ της Κυριακής (23/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός.
O ίδιος φέρεται πως άναψε φωτοβολίδα κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.
Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
