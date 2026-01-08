Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη- Ο σπαρακτικός επικήδειος

Ποιοι τον αποχαιρέτησαν
Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών.
Η τελετή οργανώθηκε, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, σε κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας, με την παράκληση αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Στην κηδεία παραβρέθηκαν πολιτικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, ανάμεσά τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός. Επίσης, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ‑Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων, που τίμησαν με την παρουσία τους τον δημοσιογράφο. Στεφάνια είχαν επίσης αποσταλεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.
Ο Στρατής Λιαρέλλης, διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στενός φίλος και συνεργάτης του Γ. Παπαδάκη επί δεκαετίες, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, βαθιά συγκινημένος. Αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του Γ. Παπαδάκη στον χώρο της ενημέρωσης, στη δέσμευσή του να υπηρετεί την αλήθεια και στην άμεση σχέση που είχε με το κοινό. Υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά ένας άνθρωπος που έγινε οικείος σε γενιές τηλεθεατών, με σταθερή φωνή, ανθρώπινη προσέγγιση και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και τόνισε ότι η απώλεια αυτή αφήνει ένα κενό στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στις καρδιές όσων άκουγαν καθημερινά την εκπομπή που παρουσίαζε με συνέπεια δεκαετίες.
Εκ μέρους πολιτικών φορέων, οι δηλώσεις στρέφονταν γύρω από τη μεγάλη επιρροή του έργου του Γ. Παπαδάκη και τη συμβολή του στον δημόσιο διάλογο.
O επικίδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης αποχαιρετώντας τον στενό του φίλο και συνεργάτη Γιώργο Παπαδάκη. «Για μένα ήταν αδερφός. Γιωργάρα στο καλό», είπε εμφανώς συγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ANT1 Group.
«Έναν άσπιλο άνθρωπο. Έναν ακέραιο ιδεολογικό χαρακτήρα. Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετίσουμε απλά έναν δημοσιογράφο. Έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός. Καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, να υπηρετεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Αρκεί να επιτελούσε το καθήκον του. Δεν φοβόταν τίποτα. Γι' αυτό με απλά λόγια, με πράξεις ουσιαστικές, η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη. Σε όλες τις γενιές και σ' όλους τους Έλληνες. Άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα. Άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία, ακόμα και 35 χρόνια πριν, όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα θίξει. Ο Γιώργος ήταν τίμιος, καλοσυνάτος. Ήταν στήριγμα προς όλους. Ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού, αρκούσε, αρκούσε για να είναι παρών. Έχουν ακουστεί αρκετά, ή και πάρα πολλά, από την Κυριακή και μετά. Για τις δημοσιογραφικές του αξίες, για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι' αυτό... Που στον ίδιο άρεσε: ότι ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Όλα αυτά ήταν αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ίσως είναι και λιγότερα. Αυτό το οποίο όμως είναι γεγονός, είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης. Δημιούργησε ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς, το οποίο αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές. Σε έναν χώρο δήθεν, ψεύτικων και κίβδηλων συμπεριφορών, ο Γιώργος αποτελούσε μια όαση. Πιθανώς μια μοναχική όαση. Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμητη. Και ακόμα δεν μπορούμε να ορίσουμε τα πραγματικά της μεγέθη. Αφενός γιατί οι δεκάδες, για να μην πω οι εκατοντάδες συνεργάτες του που λειτουργούν ακόμα στην Ελληνική τηλεόραση συνεχίζουν το έργο του, αλλά κυρίως γιατί ο Γιώργος μεγαλούργησε στην τηλεόραση χωρίς ο ίδιος να αλλάξει. Παραμένοντας πάντοτε ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ήταν οι αρχές που καθόριζαν μια στάση ζωής. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω απ' το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα. Φυσικά, ήταν κολώνα του η αγάπη του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένειά του. Την αγαπημένη του Τίνα. Τον Κωνσταντίνο, τον Φοίβο, τον Ιάσονα, τα εγγόνια του. Μόνο όποιος είχε μείνει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι' αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του. Για τον ΑΝΤ1, με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους. Όπως πάντα με ένταση, με καυγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάτι να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν. Δυστυχώς βέβαια και οι δύο τόσο πρόωρα χαμένοι. Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω, κάτι που ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, ότι "τον καλοστρατίζουν" γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας, υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στο Γιώργο. Γιώργο, η Ελλάδα κάθε μέρα άκουγε την καλημέρα σου επί δεκαετίες. Για μένα μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα αποτελεί θα μου επιτρέψετε να πω, εισιτήριο για τον παράδεισο. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια φράση: Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορώ να περιγράψω. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του. Το ήθος, την ηθική του, τις αρχές του, τις αξίες του, το χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό».
